Горсуд Петербурга отклонил жалобу Хованского на продление его ареста

Горсуд Петербурга отклонил апелляционную жалобу защиты блогера Юрия Хованского на продление срока его ареста, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Хованский указывал, что находится в СИЗО уже четыре месяца, не может есть, спать, нормально работать, а суды игнорируют его непричастность к преступлению. По его словам, следствие утверждает, что блогер может скрыться из-за наличия загранпаспорта, хотя этот документ Хованский сдал следователю. Хованский просил смягчить меру пресечения и избрать домашний арест либо иную меру, не связанную с заключением под стражу.

Однако Горсуд оставил решение Куйбышевского суда Петербурга без изменений, жалобу - без удовлетворения. Таким образом, Хованский остается арестован до 8 ноября.

Дело в отношении Хованского завели из-за записи трансляции 2018 года, в которой блогер исполняет песню о теракте на Дубровке 2002 года. По версии следствия, Хованский одобряет действия террористов, деяние квалифицировали как оправдание терроризма с использованием интернета (ч. 2 ст. 205.2 УК). Хованскому грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Хованский заявлял, что действительно исполнял песню, но это было в 2012 году. Тогда его действия не нарушали Уголовного кодекса.

фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру