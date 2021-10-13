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Горсуд Петербурга отклонил жалобу Хованского на продление его ареста

фото ЗакС политика Горсуд Петербурга отклонил жалобу Хованского на продление его ареста

Горсуд Петербурга отклонил апелляционную жалобу защиты блогера Юрия Хованского на продление срока его ареста, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Хованский указывал, что находится в СИЗО уже четыре месяца, не может есть, спать, нормально работать, а суды игнорируют его непричастность к преступлению. По его словам, следствие утверждает, что блогер может скрыться из-за наличия загранпаспорта, хотя этот документ Хованский сдал следователю. Хованский просил смягчить меру пресечения и избрать домашний арест либо иную меру, не связанную с заключением под стражу. 

Однако Горсуд оставил решение Куйбышевского суда Петербурга без изменений, жалобу - без удовлетворения. Таким образом, Хованский остается арестован до 8 ноября.

Дело в отношении Хованского завели из-за записи трансляции 2018 года, в которой блогер исполняет песню о теракте на Дубровке 2002 года. По версии следствия, Хованский одобряет действия террористов, деяние квалифицировали как оправдание терроризма с использованием интернета (ч. 2 ст. 205.2 УК). Хованскому грозит лишение свободы на срок до семи лет. 

Хованский заявлял, что действительно исполнял песню, но это было в 2012 году. Тогда его действия не нарушали Уголовного кодекса. 

фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру


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