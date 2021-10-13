Суд в Петербурге начал рассматривать дело по отмене итогов выборов на участке с закрытой камерой

Московский районный суд Петербурга 13 октября приступил к рассмотрению иска кандидата в депутаты Законодательного собрания по одномандатному округу №20 Дмитрия Хорзова ("Яблоко") об аннулировании итогов голосования на избирательном участке №1379, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Там во время голосования 18 сентября неизвестный закрыл камеру видеонаблюдения, когда к сейфу с бумагами подошла неизвестная женщина.

Представители участковой избирательной комиссии на заседание не явились. Судья Наталья Малахова сообщила, что ответчика уведомляли должным образом, и решила начать рассмотрение без него.

Она рассказала, что видео с камеры наблюдения за первую половину дня 18 сентября уже запрошено у Санкт-Петербургской избирательной комиссии, но пока не поступило. Хорзов попросил также запросить записи с первого дня голосования. По его словам, в тот день была якобы высокая явка, и этот факт он желает перепроверить. Представитель территориального избиркома №27, отвечающего за выборы в округе №20, Иван Ефимов заявил, что видеозаписи с первого дня не относятся к сути иска. Судья не удовлетворила это ходатайство.

Также Хорзов запросил ответ на жалобу в УИК №1379.

Бумагу подавал один из членов комиссии, а в ответе на неё есть ссылка на пояснения главы комиссии - о получении этих пояснений Хорзов тоже ходатайствовал. Представитель ТИК №27 Ефимов заявил в суде, что письменных пояснений нет. Он уточнил, что получил их от главы УИК устно по телефону. Поэтому пояснения предоставить не получится, а ответ на жалобу - получится, сказал Ефимов.

Хорзов добавил, что ещё хочет приобщить к делу материалы проверки по его заявлению в полицию, которое он писал 18 сентября. Судья согласилась и отметила, что сама запросит бумаги, если кандидату их не предоставят.

Она заявила со ссылкой на нормативные акты, что к делу необходимо привлечь в качестве заинтересованного лица выигравшего выборы по округу №20 депутата ЗакСа Алексея Макарова. Судья обязала ТИК предоставить данные парламентария для привлечения его к рассмотрению дела.

Для получения всех затребованных материалов заседание отложили до 12 ноября.

Напомним, на второй день выборов - 18 сентября - член участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса Кирилл Никитин сообщил, что якобы видел в сейфе заполненный бюллетень. По его словам, перепроверить этот факт ему не разрешила глава УИК Ангелина Колотвина. Никитин рассказал, что после этого она объявила перерыв на санитарную обработку помещения и члены комиссии вышли из него. Судя по камере видеонаблюдения, в этом время к сейфу подошла неизвестная женщина с бумагами, после чего камеру прикрыли картонкой. Вышестоящие избирательных комиссии не отменили итоги выборов на этом участке. Теперь их можно оспорить только через суд.

Центризбирком обязал теризбирком №19, отвечающий за УИК №1379, подать в суд об отмене итого выборов на участке. Суд иск ТИК не принял. ЦИК обязал и другую территориальную комиссию подать подобные иски. Судья решила, что в России отсутствует норма права одного избиркома подавать иск об отмене итогов голосования в другом избиркоме.