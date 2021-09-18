Камеру на УИК №1379 закрыли неизвестным предметом - в помещении были неизвестные люди

Член с правом совещательного голоса участковой комиссии № 1379 Кирилл Никитин рассказал ЗАКС.Ру, что в первой половине дня 18 сентября другие члены комиссии вытаскивали из сейфа бюллетени.

По словам Никитина, когда сейф уже закрывали, он заметил один бюллетень с отметкой. Он попросил коллег снова открыть сейф и удостоверится в наличии уже заполненного бюллетеня. Председатель УИК Ангелина Колотвина на это ответила отрицательно, заявили Никитин. Он добавил, что после этого глава комиссии объявила о перерыве на санитарную обработку.

Во время этого мероприятия неизвестная женщина подошла к сейфу и провела там некие действия, рассказал член территориального избиркома № 27 Максим Иванов. На представленной им видеозаписи этот момент запечатлен в 11:08 часов. В 11:09 часов перед камерой появился неизвестный предмет, похожий на плотный картон.

Проветривание продлилось около 8 минут, рассказал Никитин. По его словам, после он проверил опломбирование сейфа. Никитин считает, что бумага была отклеена и вновь приклеена. Он написал жалобу о возможном нарушении в территориальный избирком.

На место прибыл кандидат в депутаты по территории от "Яблока" Дмитрий Хорзов и сотрудники полиции. Последний, по словам кандидата, поднимался на балюстраду, откуда предположительно и закрыли камеру. С первого этажа видно, что на балюстраде лежат картонки.

Полицейский советовался с коллегами по телефону о способах реагирования на вызов. Хорзов прямо на избирательном участке написал заявление в правоохранительные органы.

Председатель комиссии Колотвина отказалась общаться с ЗАКС.Ру. Она заявила, что Никитин может написать заявление, и она все расскажет полиции.

София Саттарова