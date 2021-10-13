В Петербурге открылся офис "ОВД-Инфо"*

Правозащитный проект "ОВД-Инфо"* 13 октября сообщил об открытии представительства в Петербурге, сообщили в Telegram-канале организации.

В новом офисе будут принимать жалобы задержанных участников протестных акций для дальнейшего рассмотрения в ЕСПЧ. По словам представителей проекта, для подачи жалобы достаточно будет заполнить анкету и один раз приехать в офис правозащитников.

Напомним, 29 сентября Минюст включил общественную организацию в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. В "ОВД-Инфо" заявили, что продолжат работать и попытаются оспорить статус иноагента в суде.

С 2011 года "ОВД-Инфо" оказывает бесплатную юридическую поддержку задержанным на акциях протестов и другим лицам, на которых оказывается давление по политическим мотивам.

*Минюст внес проект "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента

Константин Леньков