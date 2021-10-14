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Новости 11:39

ФАС противится предустановке российских приложений маркетплейсов, музыкальных сервисов и "читалок"

фото ЗакС политика ФАС противится предустановке российских приложений маркетплейсов, музыкальных сервисов и "читалок"

Инициатива Минцифры, по которой в России на пользовательские устройства должны быть предустановлены российские приложения, вызвала частичный протест у Федеральной антимонопольной службы, о чем пишет "Коммерсант". ФАС не поддержала обязательную предустановку российских сервисов электронных и аудиокниг, приложений для прослушивания музыки, а также приложений маркетплейсов. Об этом говорится в письме ведомства в аналитический центр при правительстве, с которым ознакомилась редакция. Впрочем, антимонопольщики утверждают, что российские приложения в этих нишах и без "обязаловки" лидируют по популярности.

Вместе с тем, ФАС поддержала обязательную предустановку на гаджеты отечественных программ для видео-конференц-связи.

Инициатива Минцифры призвана дополнить принятый в конце 2019 года закон, по которому, в частности, на отечественные устройства должны быть предустановлены крупнейшие российские сервисы, такие, как "Яндекс", проекты Mail.ru Group, "Госуслуги", платежная система "Мир". В марте нынешнего года президент подписал закон, вводящий штрафы за продажу гаджетов без предустановленного российского программного обеспечения.


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