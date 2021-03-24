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18:19

Путин подписал закон о штрафах за продажу гаджетов без предустановленного российского ПО

фото ЗакС политика Путин подписал закон о штрафах за продажу гаджетов без предустановленного российского ПО

Президент Владимир Путин подписал законопроект о штрафах за продажу в России гаджетов без предустановленных российских приложений, документ опубликован на портале правовой информации.

Теперь КоАП дополнен положением, согласно которому продажа с нарушением требований о предустановке программ, разработанных в России или других странах Евразийского экономического союза, обернется штрафами в 30-50 тысяч рублей для должностных лиц и 50-200 тысяч – для юридических. Закон вступит в силу с 1 июля 2021 года.

Закон об обязательной предустановке российского ПО Путин подписал в декабре 2019 года. Он должен был вступить в силу с 1 июля 2020-го, но этот срок был отложен сначала до начала 2021 года, а затем – еще на несколько месяцев.

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники обратилась к Путину с просьбой не подписывать этот законопроект. Они указывали, что это негативно отразится на развитии отрасли и приведет к монополизации в сфере разработки российского ПО. В РАТЭК входят такие компании, как Google, Аpple, Samsung, Intel, Dell, "М.Видео" и другие.

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