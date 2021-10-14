"Настоящий концлагерь": Gulagu.net раскрыл подробности "пыточного конвейера" в саратовской больнице ФСИН

Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин поведал о подробностях "пыточного конвейера", который, по его информации, мог быть организован в туберкулёзной больнице ФСИН № 1 (ОТБ-1) в Саратовской области. Он сообщил, что изуверы в медучреждении могли иметь официальные должности санитаров и медбратьев.

"Они совершали обходы, контролировали полностью заключенных, имели над ними власть, упивались ей. Ходили по ОТБ-1 с видеорегистраторами и осужденные думали, что перед ними сотрудники ФСИН. И эти же „санитары", получив команду от кураторов из ФСИН, уводили приговоренного к пыткам человека в отдельное помещение", — поделился Осечкин у себя в Facebook.

Основатель проекта заявил, что в больнице был разбит "самый настоящий концлагерь, где полковники ФСИН руками одних осужденных били, пытали и насиловали узников".

Причастные к пыткам, отметил Осечкин, настолько ломали и калечили людей, что они утрачивали способность сопротивляться и выполняли всё, что им приказывали мучители. "Это самое настоящее преступление против человечества и здесь необходимо международное расследование", — уверен правозащитник.

Напомним, первую часть видео о пытках, происходивших, как утверждает Gulagu.net, в саратовской ОТБ-1, проект опубликовал в начале октября. На одном из видео над заключённым, привязанным к кровати, могут совершать насильственные действия сексуального характера.

Адвокат Снежана Мунтян, которая представляет интересы пострадавших от пыток в ОТБ-1, сообщила, что на сегодняшний день свыше 30 бывших зэков уже написали заявления об изнасилованиях и пытках, к которым могут быть причастны сотрудники саратовской больницы и их агенты. Ещё более 100 человек заявили о преступлениях в других исправительных учреждениях региона.

В начале октября правозащитники проекта Gulagu.net вынуждены были уехать из России и увезти с собой свыше 40 гигабайт видео, документов и фотографий, которые, по их словам, содержат сведения о пытках в колониях в Иркутской, Саратовской и Владимирской областях.

Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел об изнасиловании по одному из эпизодов из видео. 6 октября проект опубликовал ещё одно видео с пытками.