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Gulagu.net опубликовал новые видео с пытками заключенных в тюремной больнице Саратова

фото ЗакС политика Gulagu.net опубликовал новые видео с пытками заключенных в тюремной больнице Саратова

Правозащитный проект Gulagu.net опубликовал на своем ютуб-канале новое видео с пытками заключенных в российских колониях, об этом правозащитники сообщили в своем телеграм-канале.

В 17-минутном ролике, как сообщили представители проекта, есть еще как минимум четыре эпизода пыток над заключенными в туберкулезной больнице №1 в Саратове. На кадрах запечатлены избиения, издевательства, угрозы изнасилования, унижения разными способами. По данным правозащитников, опубликованные ими эпизоды относятся к 2020 году.

Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин в своем Facebook заявил, что кадры также имеются в распоряжении ФСИН. 

Первую часть видео с пытками, предположительно, в туберкулезной больнице ФСИН № 1 в Саратове правозащитники опубликовали 5 октября. После этого источники сообщили, что глава УФСИН по Саратовской области подал в отставку. ФСИН объявила о начале проверки. Следственный комитет возбудил уголовное дело об изнасиловании по одному из эпизодов из видео.

Накануне, 4 октября, основатель Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что правозащитники при отъезде из России вывезли свыше 40 гигабайт видео, документов и фотографий, которые, по их словам, содержат сведения о пытках в колониях в Иркутской, Саратовской и Владимирской областях.


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