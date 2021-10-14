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Новости 13:16

Бельский: Пьеха — очень достойный кандидат в почетные граждане Петербурга

фото ЗакС политика Бельский: Пьеха — очень достойный кандидат в почетные граждане Петербурга

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский в интервью "Фонтанке" признался, что не знает, почему депутаты прошлых созывов не отдали предпочтение певице Эдите Пьехе при выборе почетных граждан города.

"Мне кажется, из того, что в последнее время я слышал, Эдита Пьеха очень достойным была кандидатом. Не знаю, почему депутаты не отдали голоса в ее пользу. Мне кажется, что это действительно достояние города Петербург", – ответил спикер ЗакСа на вопрос о том, кто должен был занять место в галерее почетных граждан, но не занял.  

Бельский при этом отметил, что достойных претендентов очень много, и решать, кто из них станет почетным гражданином, можно только голосованием.

Напомним, Пьеху выдвигали на это звание более 10 раз. Однако депутатский корпус постоянно отдавал предпочтение другим претендентам. В последний раз народной артистке СССР отказали в 2020 году. Тогда парламент присудил высокое звание директору Центра имени Алмазова Евгению Шляхто и руководившему в то время ГУП "Петербургский метрополитен" Владимиру Гарюгину.  


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