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Новости 13:53

За сутки в Петербурге больше чем на четверть выросло число COVID-госпитализаций

фото ЗакС политика За сутки в Петербурге больше чем на четверть выросло число COVID-госпитализаций

Петербургское правительство опубликовало ежедневную статистическую сводку с основными показателями, относящимися к ситуации с пандемией коронавируса. В ней обращает на себя внимание резкий скачок числа госпитализаций: 555 вместо 436, зафиксированных накануне. В реанимационных отделениях находятся 607 горожан, а к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 283. Свободный инфекционный коечный фонд сократился на 29,8% от 8 326 развернутых коек.

На амбулаторном лечении находятся 32 634 человека, а на карантине — 3 920. За сутки был сделан 37 231 ПЦР-тест.

Отметим, что 14 октября в федеральном масштабе был достигнут суточный исторический максимум и по числу выявленных случаев коронавируса (31299), и по числу смертей от него (986). Число летальных исходов в Петербурге (67) за минувшие сутки тоже представляет собой антирекорд.


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