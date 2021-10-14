Gulagu.net: Генералы ФСИН попросили нас направить им видеоархив с пытками

Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что к нему поступил запрос от руководства Федеральной службы исполнения наказаний с просьбой направить на ознакомление вывезенный правозащитниками видеоархив, содержащий в себе записи с пытками российских заключённых.

"Генералы ФСИН попросили нас направить им видеоархив. Полагаем, он у них и в ФСБ есть. Но! Раз просят - поможем. Отправили им часть. Посмотрим, что они с этим сделают. Генералы обещают прекратить пытки. Верим? Нет. Но всё равно поможем. У них тоже есть дети и внуки, и ради будущего молодых ребят мы все обязаны сделать ВСЁ, чтобы остановить эти пыточные конвейеры и осудить всех этих капо, садистов, извращенцев и оборотней в погонах. Мы делаем много для того, чтобы защитить права человека. В том числе Ваши", - высказался о ситуации Осечкин в телеграм-канале Gulagu.net.

Ранее 14 октября правозащитники рассказали о деталях пыточного "конвейера", который, как они утверждают, существовал и может существовать в стенах туберкулёзной больницы ФСИН № 1 (ОТБ-1) в Саратовской области.