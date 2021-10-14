Минюст требует, чтобы адвоката Сафронова Ивана Павлова лишили соответствующего статуса

Петербургское управление Министерства юстиции РФ обратилось к региональной Адвокатской палате с просьбой поднять вопрос о лишении Ивана Павлова соответствующего статуса, проинформировал он у себя в Telegram-канале.

По мнению Минюста, Павлов систематически нарушал закон "Об адвокатской деятельности", Кодекс профессиональной этики адвоката и таким образом якобы "подорвал доверие" к себе в частности и к юриспруденции – в целом.

Среди прочего в министерстве указали на то, что Павлов постоянно уклонялся от участия в следственных действиях по делам экс-топ-менеджера "Интер РАО" Карины Цуркан, осуждённой за шпионаж, и экс-журналиста Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене. Также в ведомстве настаивают, что Павлов без одобрения следователя сделал выписки из материалов засекреченного дела Сафронова.

Кроме того, Минюст считает, что Павлов мог оказывать давление на следствие тем, что публиковал отчёты по делу Сафронова в СМИ, причём в одностороннем порядке.

Наконец Минюст полагает, что Павлов, а также руководимая им "Команда 29" могли получать иностранное финансирование. В работе последней ведомство узрело также "признаки политической деятельности", направленной "на подрыв доверия к власти, судам и правоохранительным органам".

Сам Павлов уверен, что его преследуют за профессиональную деятельность и поддержку оппозиции.

"Задача адвоката заключается в защите своего доверителя всеми не запрещёнными законом способами. Одним из средств защиты от произвола, с которым нередко встречается любой защитник, является обеспечение гласности", - ответил на претензии Минюста Павлов.

Напомним, ранее представители Адвокатской палаты не нашли в действиях Павлова оснований для разбирательства, а также выступили против уголовного преследования в отношении коллеги за отказ давать расписку о неразглашении данных в рамках уголовного дела о госизмене.

Напомним, весной 2020 года в отношении правозащитника завели уголовное дело по статье о разглашении данных предварительного следствия (ст. 310 УК РФ) за его выступления в СМИ с комментариями по делу Сафронова. В начале сентября адвокат вынужденно эмигрировал в Грузию.