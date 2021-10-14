ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 20:55

В Госдуме единороссы заблокировали инициативу парламентского расследования пыток в колониях

фото ЗакС политика В Госдуме единороссы заблокировали инициативу парламентского расследования пыток в колониях

Большинство депутатов Госдумы отклонили предложение КПРФ, которая хочет провести парламентское расследование пыток в учреждениях ФСИН, в октябре вызвавших большой резонанс благодаря материалам проекта Gulagu.net. Об этом в своем Facebook сообщил депутат-коммунист Алексей Куринный.

Против проголосовал 261 человек, за – 96, воздержался один депутат. Единороссы сослались на то, что по эпизодам, заснятым на видеорегистраторы и взбудоражившим общественность, и так уже возбудили уголовные дела.

Напомним, что речь идет о 40-гигабайтном архиве, который по частям выкладывает в интернет на всеобщее обозрение эмигрировавший основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин. На ужасающих роликах, заснятых в Саратовской, Иркутской и Владимирской областях, заключенных привязывают к кроватям или держат силой, параллельно всячески издеваясь над ними и применяя сексуальное насилие.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости14 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама