Суд рассмотрит видеозаписи с избирательных участков по ходатайству представителя Тихоновой

В Кировском районном суде Петербурга 15 октября состоялись предварительные заседания по искам кандидатки в депутаты Государственной Думы от "Справедливой России - За правду" по округу № 212 Надежды Тихоновой к участковым избирательным комиссиям №№ 799, 808 и 809, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Заседания по существу назначены на 27 и 28 октября. Суд рассмотрит записи камер видеонаблюдения и допросит свидетелей, которые видели посторонних на участках.

В ночь с 18 на 19 сентября на участках № 808 и № 809 (оба находятся в здании школы № 502 Кировского района) неизвестные вели подозрительную активность после завершения работы УИК. Их удалось обнаружить кандидату в депутаты ЗакСа по округу № 17 Владиславу Горскому.

Представительница избранного депутата Госдумы от "Единой России" Александра Тетердинко Светлана Москалева (ЧПРГ ТИК № 26 от "Единой России") предположила, что нахождение посторонних людей на участке в ночное время не подразумевает доступ к бюллетеням. Она высказала версию о том, что это могли быть сотрудники школы или охранники. Представлявший интересы Тихоновой юрист Иван Попов заметил, что это прямо противоречит избирательному законодательству, которое исключает возможность нахождения кого-либо на избирательном участке после его закрытия.

Суд удовлетворил ходатайство о вызове в качестве свидетелей представителя "Наблюдателей Петербурга" Никиту Кузьмина, который находился рядом с участками, а также кандидата в депутаты Заксобрания по 17-му округу Горского, который обнаружил подозрительную активность по камерам видеонаблюдения.

По заявлению Попова, посторонние могли иметь доступ к сейфам, в которых хранились бюллетени. Он также считает, что вместо положенных сейф-пакетов на участках использовалась другая "тара". Представитель истца попросил суд приобщить копии запроса в Горизбирком о серийных номерах сейф-пакетов, которые были переданы ТИК № 7, а также уточнить, какие именно сейф-пакеты были переданы в УИК № 808 и № 809. Попов предположил, что на участке использовались полиэтиленовые пакеты, которые могут открываться и закрываться неограниченное количество раз.

После закрытия участка № 799 в третий день голосования, 19 сентября, по утверждению представителя истца, председатель Алексей Сайков не стал проводить подсчет голосов, однако потом результаты были внесены в ГАС "Выборы". По словам Попова, после закрытия участка из сейфа достали сейф-пакеты, которые оказались вскрытыми.