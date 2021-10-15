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Новости 18:41

Фигуранта дела "Сети"* Филинкова снова отправили в ШИЗО, у него проблемы со здоровьем

фото ЗакС политика Фигуранта дела "Сети"* Филинкова снова отправили в ШИЗО, у него проблемы со здоровьем

Группа поддержки осужденных по делу "Сети"* анархистов (Rupression) сообщила о том, что петербуржцу Виктору Филинкову вновь ужесточили условия содержания в колонии. Фигуранта дела уже не в первый раз поместили в штрафной изолятор, причем еще на прошлой неделе он подвергся очередному взысканию и находился в связи с этим в специальном помещении камерного типа (ПКТ).

В этом помещении Филинков вместе с сокамерниками подхватил чесотку, и никаких средств против нее в их распоряжении не имеется. Правозащитники составили обращение в прокуратуру Оренбургской области и региональное управление ФСИН с требованием предоставить петербуржцу медицинскую помощь.

Отмечается также, что Филинкова поставили на профилактический учет по двум дополнительным основаниям.

Напомним, летом 2020 года признал двух петербургских фигурантов дела виновными в участии в "террористическом сообществе "Сеть"* (ч. 2 ст. 205.4 УК), которое якобы планировало вооруженные атаки на органы власти и силовиков. Филинкову, отказавшемуся сотрудничать со следствием, присудили семь лет колонии общего режима.

*Организация "Сеть" признана террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ


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