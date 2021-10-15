Александровская больница снова увеличила инфекционный коечный фонд

В Александровской больнице стало больше мест для петербуржцев с симптомами коронавируса: администрация развернула еще 151 койку, о чем сообщили в комитете по здравоохраннению. Таким образом, их общее число достигло 551. Отмечается, что плановая и экстренная помощь остальным категориям пациентов оказывается частично.

В прошлый раз дополнительные койки для коронавирусных больных (110 мест) в Александровской больнице развернули 7 октября.

Начиная с субботы прием граждан с симптомами COVID-19 вновь открывает Городская многопрофильная больница №2, где для этого подготовили 1011 коек, из них 86 - реанимационные.

По состоянию на 15 октября инфекционный коечный фонд в городе составляет 8326 мест.