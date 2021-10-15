ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 19:52

Александровская больница снова увеличила инфекционный коечный фонд

фото ЗакС политика Александровская больница снова увеличила инфекционный коечный фонд

В Александровской больнице стало больше мест для петербуржцев с симптомами коронавируса: администрация развернула еще 151 койку, о чем сообщили в комитете по здравоохраннению. Таким образом, их общее число достигло 551. Отмечается, что плановая и экстренная помощь остальным категориям пациентов оказывается частично.

В прошлый раз дополнительные койки для коронавирусных больных (110 мест) в Александровской больнице развернули 7 октября.

Начиная с субботы прием граждан с симптомами COVID-19 вновь открывает Городская многопрофильная больница №2, где для этого подготовили 1011 коек, из них 86 - реанимационные.

По состоянию на 15 октября инфекционный коечный фонд в городе составляет 8326 мест.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости15 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама