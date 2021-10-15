"Скорчить морду губернатору": Милонов выделил ключевые занятия ЗакСа прошлого созыва

Петербургский депутат из Госдумы Виталий Милонов порассуждал об ушедшем в историю VI созыве петербургского Заксобрания и сравнил свои впечатления с тем, что ему бы хотелось видеть в новом созыве. Парламентарий верит в то, что в Мариинском дворце приступят к конструктивной работе, которой ему раньше не хватало.

"Хочется выразить надежду, что Законодательное собрание перестанет заниматься тем, чем оно раньше занималось. Скорчить морду губернатору, сделать какой-нибудь нежданчик... Этап этого противостояния, которое не имело никакого серьезного идеологического базиса, закончился", - отметил он в авторской программе на радио "Комсомольская правда - Петербург".

На вопрос о том, сожалеет ли он, что Алексей Ковалев не смог пройти в новый состав депутатов, Милонов, поразмыслив, ответил отрицательно.

"Пару созывов назад мне было бы его жалко. Но то, чем они занимались последние созывы, уже хватит", - признался он.

При другом составе комиссии по городскому хозяйству, по мнению Милонова, Ковалеву, возможно, бы нашлось в ней место, но нынешняя деятельность комиссии думского депутата никак не устраивает: она, по словам радиооведущего, "кошмарит всех, кто с ней не дружит".

"Он мог бы заниматься прекрасными вещами по защите нашего города, действительно защите, а не лоббированию одних интересов Петроградской стороны против других интересов Петроградской стороны", - заключил депутат федерального парламента.