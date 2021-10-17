QR-коды у гостей ресторанов Москвы, Петербурга и Перми будут проверять специально обученные роботы

Рестораны Петербурга, Москвы и Перми привлекут к работе роботов, которые будут проверять у гостей наличие "антивирусных" QR-кодов, информирует РИА "Новости".

"Российская компания "Промобот", производитель сервисных роботов, представила первого робота для проверки QR-кодов в ресторанах и общественных местах. Робот способен перемещаться у входа в помещение и общаться с посетителями", - представили своё изобретение в компании-проивзодителе.

Устройство оснащено сканером для считывания не только QR-кодов, но и паспорта. Также в робот встроили возможность подключения к сервису "Госуслуги".

В Москве робот будет дежурить в ресторане итальянской кухни The Toy, в Петербурге его примут на "работу" в сеть столовых "Два гуся", в Перми - в ресторан Amber.

Планируется, что умными машинами от "Промобота" оснастят также учебные заведения и аэропорты.

О том, что в Петербурге могут ввести QR-коды для посещения общественных мест, стало известно на прошлой неделе.

Фото: сайт компании "Промобот"