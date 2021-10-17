Думский коммунист высказал идеи, которые помогли бы преодолеть бедность в России

Депутат Государственной думы от КПРФ, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин поделился рассуждениями о том, что, по его мнению, помогло бы победить бедность в России.

"Первое, что нужно сделать — отменить пенсионную реформу, потому что от этого пострадали так называемые предпенсионеры. Не дай бог потерять работу после 55 лет для женщин и после 60 для мужчин. На пенсию не имеешь права претендовать, и на работу никуда не возьмут. Они в тяжелейшем положении. Первое решение должно быть именно это", — приводит высказывание Алехина URA.RU.

Следующий шаг — развитие сельской местности и создание там трудовых мест.

"Они [селяне] в тяжелом положении по зарплате. Люди либо выезжают на вахту на Север или переезжают в город. А те, кто остаются, выживают за счет подсобного хозяйства. Нужны рабочие места и в городе, но на селе в первую очередь", — резюмировал депутат.

Напомним, ранее Владимир Путин дал небольшое интервью американской журналистке, ведущей телеканала CNBC Хедли Гэмбл, в котором сообщил, что первостепенной задачей российских властей является увеличение уровноя доходов россиян.