"Разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию": Путин — о своём преемнике

После пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя", который прошёл накануне, 13 октября, Владимир Путин дал небольшое интервью американской журналистке, ведущей телеканала CNBC Хедли Гэмбл. Стенограмма их разговора представлена на сайте Кремля.

Первым делом Гэмбл поинтересовалась у главы государства, думает ли он о своём преемнике, рассматривает ли какие-то кандидатуры.

"Что Вы думаете о Вашем преемнике, Вы действительно хотите быть Президентом, пока Вам не будет 84?" — спросила журналистка.

Путин традиционно уклонился от прямого ответа.

"Нет, я на такие вопросы предпочитаю не отвечать. До следующих выборов ещё достаточно много времени. Разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию. Ситуация должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее. Да, Конституция позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счёт пока не принято", — высказался Путин.

Кроме того, в дискуссии президент обозначил основные задачи, которые, по его мнению, стоят перед страной: это обеспечение роста доходов россиян и решение демографической проблемы.

"Это долгосрочная задача. Мы не собираемся действовать популистскими методами, но именно на базе качественного роста экономики мы и собираемся решать основные социальные задачи, в том числе увеличение доходов российских граждан и решение второй очень важной для нас проблемы ‒ демографической. А здесь целый набор социальных вопросов: здравоохранение, образование, поддержка семей с детьми. Для того, чтобы решать все эти задачи, мы наметили для себя определённые национальные цели развития. Это большая проблема. Поэтому две основные проблемы ‒ это демографическая и увеличение доходов граждан, улучшение качества их жизни — должны решаться на этой серьёзной экономической базе, о которой я только что сказал", — резюмировал Путин.

Накануне, выступая на форуме, среди прочих тем президент высказался также об "Эхе Москвы" и Алексее Навальном.