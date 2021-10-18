Выход с "Площади Ленина" на Финляндский вокзал изменил режим работы из-за ремонта эскалатора

С 18 октября вестибюль станции метро "Площадь Ленина" изменил режим работы вестибюля, выходящего к Финляндскому вокзалу, из-за капитального ремонта эскалатора.

До 31 декабря 2021 года по рабочим дням вход в вестибюль 1 закрыт с 8:00 до 9:00. С 17:00 до 18:50 вход в вестибюль ограничен. 13 и 14 ноября вестибюль будет работать только на выход пассажиров, на вход в эти дни он будет закрыт.

Ранее в октябре прекратила работу по будним дням станция "Зенит" на Крестовском острове. Теперь она работает лишь в выходные, праздичные дни, а также во время спортивных и культурно-массовых мероприятий на стадионе "Газпром Арена".