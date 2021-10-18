ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:28

Клуб Aurora Concert Hall накажут за несогласованный со Смольным концерт Васи Обломова

фото ЗакС политика Клуб Aurora Concert Hall накажут за несогласованный со Смольным концерт Васи Обломова

В комитете по контролю за имуществом заявили, что концерт Васи Обломова в Aurora Concert Hall проходил без согласования с комитетом по культуре.

По словам представителей комитета, на концерте присутствовало в два раза больше зрителей, чем было допустимо в свете ограничений из-за эпидемии коронавируса. Aurora Concert Hall пообещали привлечь к административной ответственности.

Также сотрудники комитета прошли с рейдами по барам совместно с работниками комитета по промышленной политике. Их интересовал досуг на территории Центрального, Петроградского, Фрунзенского и Приморского районов. Нарушения выявили в восьми заведениях.

В трех барах на улицах Ильюшина, Бухарестской и Ждановской посетители курили кальяны. Три заведения на улице Рубинштейна, бар на улице Ломоносова и ночной клуб на Думской улице  продолжили принимать посетителей после 2:00 часов ночи. В заведениях также отсутствовали QR-коды и разметка, не велись журналы дезинфекции и термометрии, зафиксировано курение кальянов. 

Роспотребнадзор приостановил работу двух баров-нарушителей, помещения опечатали. Владельцев хотят привлечь к административной ответственности.

Напомним, концерт Васи Обломова сорвали в субботу, 16 октября. Сам музыкант заявил, что концерт запретили по формальным признакам.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости18 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама