Клуб Aurora Concert Hall накажут за несогласованный со Смольным концерт Васи Обломова

В комитете по контролю за имуществом заявили, что концерт Васи Обломова в Aurora Concert Hall проходил без согласования с комитетом по культуре.

По словам представителей комитета, на концерте присутствовало в два раза больше зрителей, чем было допустимо в свете ограничений из-за эпидемии коронавируса. Aurora Concert Hall пообещали привлечь к административной ответственности.

Также сотрудники комитета прошли с рейдами по барам совместно с работниками комитета по промышленной политике. Их интересовал досуг на территории Центрального, Петроградского, Фрунзенского и Приморского районов. Нарушения выявили в восьми заведениях.

В трех барах на улицах Ильюшина, Бухарестской и Ждановской посетители курили кальяны. Три заведения на улице Рубинштейна, бар на улице Ломоносова и ночной клуб на Думской улице продолжили принимать посетителей после 2:00 часов ночи. В заведениях также отсутствовали QR-коды и разметка, не велись журналы дезинфекции и термометрии, зафиксировано курение кальянов.

Роспотребнадзор приостановил работу двух баров-нарушителей, помещения опечатали. Владельцев хотят привлечь к административной ответственности.

Напомним, концерт Васи Обломова сорвали в субботу, 16 октября. Сам музыкант заявил, что концерт запретили по формальным признакам.