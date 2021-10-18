Мейксин приступил к обязанностям "политического" вице-губернатора Петербурга

Бывший глава Центрального района Петербурга Максим Мейксин официально назначен на должность вице-губернатора, сообщили в Смольном.

В понедельник, 18 октября, чиновник в новом статусе впервые принял участие в совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства.

В сферу ответственности вице-губернатора будут входить молодежная политика, развитие местного самоуправления, проведение государственной политики в сфере развития госуправления на территориях районов Петербурга, развитие межнациональных и межконфессиональных отношений, взаимодействие со СМИ, религиозными организациями и политическими партиями.

С 2019 по 2021 год Мейксин руководил администрацией Центрального района. Ранее в течение пяти лет возглавлял комитет по промышленной политике и инновациям.

Законодательное собрание одобрило кандидатуру нового вице-губернатора в среду, 13 октября. "Против" проголосовали только два депутата.