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Новости 17:12

Новый автовокзал на Витебском проспекте построят в течение шести лет

фото ЗакС политика Новый автовокзал на Витебском проспекте построят в течение шести лет

Для строительства автовокзала в Московском районе, появление которого анонсировали еще три года назад, чиновники Смольного согласовали аренду земельного участка. Как сообщает пресс-служба петербургского правительства, ООО "Вернисаж" возведет новый транспортный узел на отрезке Витебского проспекта за железнодорожной станцией Купчино.

Сооружение будет иметь два этажа, пять перронов прибытия и двенадцать перронов отправления. Предусмотрено также создание камеры хранения, зала ожидания, комнаты матери и ребенка, медупункта и фудкорта. Мощности вокзала позволят пользоваться им 9,6 тысячам пассажиров ежедневно. Для удобства потоки международных пассажиров отделят от тех, кто путешествует по России.

На строительство арендатору отвели шесть ближайших лет. Ожидается, что новый объект инфраструктуры поможет, наконец, облегчить нагрузку на автовокзал, расположенный на Обводном канале.


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