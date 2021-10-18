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Новости 17:36

Лев Пономарев* предложил Володину посетить саратовскую ИК, в которой снимали пытки

фото ЗакС политика Лев Пономарев* предложил Володину посетить саратовскую ИК, в которой снимали пытки

Старейший отечественный правозащитник Лев Пономарев* болезненно воспринял оценку спикером Госдумы Вячеславом Володиным новых видеозаписей пыток в российских колониях, в октябре ставших достоянием широкой общественности отчасти благодаря проекту Gulagu.net. По мнению правозащитника, в выражении Володиным удивления есть что-то не вполне нормальное, учитывая, что тот регулярно избирается именно от Саратовской области, из колоний которой и были обнародованы первые записи. 

"Вы, как депутат, имеете право беспрепятственно заходить в любые закрытые учреждения. Я предлагаю вам посетить Саратовскую ОТБ-1, и взять с собой адвоката. Я готов даже посоветовать конкретных адвокатов, надежных и порядочных. Не удивляться сейчас нужно, господин Володин, и не громить "Мемориал"**, а работать, активно показывая всему миру, что власть борется с пытками, а не покрывает их", - написал Пономарев* в своем блоге.

Напомним, что проект Gulagu.net с начала месяца стал выкладывать в интернет по частям 40-гигабайтный архив записей с видеорегистраторов в различных российских колониях. Заключенных на них привязывают к кроватям, насилуют и по-разному издеваются, пользуясь их беспомощным состоянием. Характерно, что единороссы на пленарном заседании Госдумы заблокировали инициативу КПРФ, которая предложила организовать парламентское расследование пыток в колониях и учреждениях при них.

*Минюст включил Льва Пономарева в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента

**Минюст включил "Мемориал" в реестр НКО-иноагентов

фото: Лев Пономарев* / Facebook


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