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Германия, Великобритания, Франция и Швеция ответили на вопросы России об отравлении Навального

фото ЗакС политика Германия, Великобритания, Франция и Швеция ответили на вопросы России об отравлении Навального

Представительства Германии, Великобритании, Франции и Швеции при Организации по запрещению химического оружия ответили на вопросы российских властей об отравлении Алексея Навального, сообщил в Twitter бывший руководитель лаборатории ОЗХО, специалист по химическому оружию Марк-Михаэль Блум.

Блум заявил, что представители стран недовольны ответами российских властей и настаивают на достоверном расследовании отравления политика.

Россия направила свои вопросы по Навальному 7 октября. Тогда же российская сторона дала ответ на запрос 45 стран-участниц по этому делу.

20 августа 2020 года Навальному стало плохо в самолете при перелете из Томска, он впал в кому, из которой вышел через три недели. Врачи в Омске объясняли тяжелое состояние политика резким падением сахара в крови на фоне нарушения обмена веществ. При этом несколько независимых лабораторий в Европе нашли в анализах Навального следы боевого отравляющего вещества из группы "Новичок".

Российские власти отрицают причастность к случившемуся. Когда Навальный вернулся из Германии в Россию в январе, его задержали, а после суда отправили в колонию по требованию ФСИН. Службу не устроило, что Навальный, проходя лечение и реабилитацию в Германии, не отмечался у инспектора, как того требовал условный срок по делу "Ив Роше". В колонии Навальный столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем на фоне последствий отравления, его сторонники трижды выходили на крупные акции протеста по всей России.


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