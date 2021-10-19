Германия, Великобритания, Франция и Швеция ответили на вопросы России об отравлении Навального

Представительства Германии, Великобритании, Франции и Швеции при Организации по запрещению химического оружия ответили на вопросы российских властей об отравлении Алексея Навального, сообщил в Twitter бывший руководитель лаборатории ОЗХО, специалист по химическому оружию Марк-Михаэль Блум.

Блум заявил, что представители стран недовольны ответами российских властей и настаивают на достоверном расследовании отравления политика.

Россия направила свои вопросы по Навальному 7 октября. Тогда же российская сторона дала ответ на запрос 45 стран-участниц по этому делу.

20 августа 2020 года Навальному стало плохо в самолете при перелете из Томска, он впал в кому, из которой вышел через три недели. Врачи в Омске объясняли тяжелое состояние политика резким падением сахара в крови на фоне нарушения обмена веществ. При этом несколько независимых лабораторий в Европе нашли в анализах Навального следы боевого отравляющего вещества из группы "Новичок".