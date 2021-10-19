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"Оказался в информационном вакууме": основатель Group-IB Сачков сообщил о запрете читать письма в СИЗО

фото ЗакС политика "Оказался в информационном вакууме": основатель Group-IB Сачков сообщил о запрете читать письма в СИЗО

Основатель Group-IB Илья Сачков, арестованный по делу о госизмене, пожаловался членам Общественной наблюдательной комиссии на условия содержания в СИЗО "Лефортово", передает Forbes со ссылкой на члена ОНК Москвы Александра Хуруджи.

По словам Хуруджи, Сачков содержится в одиночной камере и жалуется на то, что он "полностью отрезан от внешнего мира".

"Он говорит, что до него не доходят газеты, у него нет телевидения, так как не работает, ему не доходят письма. Оказался в полном информационном вакууме", – сказал член ОНК.

По его словам, Сачкову пришло 25 писем, но прочесть ему не разрешили сотрудники колонии. Сам предприниматель пытался отправить 17 писем, но их не доставляют до адресата. Из-за этого у Сачкова нет возможности сообщить, какие передачки ему нужны: теплая одежда, средства гигиены, возможно, медикаменты.

Сачков находится в "шоковом состоянии", отметил Хуруджи. По его словам, предприниматель до сих пор не осознает, что с ним произошло и почему.

Сачков арестован по делу о госизмене до конца декабря. Сообщалось, что он не признает вину в передаче секретных данных иностранной разведке. Подробности дела неизвестны из-за грифа "секретно".

Group-IB работает в сфере кибербезопасности, разрабатывает решения для выявления и предотвращения кибератак. Считается одним из мировых лидеров в своей области. Сачков — член комитетов Госдумы, МИД, Совета Европы и ОБСЕ в области киберпреступности.


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