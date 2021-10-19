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Новости 13:26

"Эхо Москвы" оштрафовали на более чем полмиллиона рублей за упоминания иноагентов без маркировок

фото ЗакС политика "Эхо Москвы" оштрафовали на более чем полмиллиона рублей за упоминания иноагентов без маркировок

Пресненский суд Москвы 24 раза оштрафовал "Эхо Москвы" и главного редактора сайта радиостанции Виталия Рувинского за отсутствие маркировки иноагентов при их упоминании в материалах, на сведения в картотеке суда обратил внимание телеграм-канал "Можем объяснить".

Протоколы были составлены по ч. 2.1 ст. 13.15 КоАП (распространение в СМИ сведений об иноагентах без указания их статуса). Постановления опубликованы только по восьми решениям от 24 июня. Из них следует, что суд оштрафовал Рувинского и "Эхо Москвы" за упоминание без маркировок "Альянса врачей"**, "Мемориала"** и ФБК*. 

"Медиазона"*** со ссылкой на пресс-службу суда уточняет, что радиостанции назначили 12 штрафов по 40 тысяч рублей (всего 480 тысяч рублей), Рувинскому — 12 штрафов по четыре тысячи (48 тысяч в сумме). Таким образом, сумма штрафов составила 528 тысяч рублей.

Ранее в октябре Роскомнадзор начал составлять протоколы на журналистов, внесенных в реестр СМИ-иноагентов, за отсутствие требуемой маркировки в их соцсетях.

**Внесены Минюстом в реестр НКО-иноагентов

***Внесена  Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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