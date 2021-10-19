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Новости 13:40

ЗакС выделил 790 тысяч рублей на покупку фотоальбомов в суперобложке

фото ЗакС политика ЗакС выделил 790 тысяч рублей на покупку фотоальбомов в суперобложке

Законодательное собрание Петербурга 19 октября разместило на портале госзакупок извещение о проведении электронного аукциона на поставку ста фотоальбомов "Санкт-Петербург в ожерелье мостов". На печатную продукцию готовы потратить до 790 тысяч рублей. 

"Фотоальбом знакомит читателей с мостами Санкт-Петербурга, историей их строительства и реконструкций, с памятниками городского мостостроения, возводившимися с первых дней основания города", говорится в техническом задании к закупке. 

В альбоме представлены фотографии 256 мостов Петербурга на 523 страницах. Книга проиллюстрирована как историческими фотографиями, так и современными снимками. Также в ней приведена краткая справка о технических характеристиках мостов и годы их постройки. 

Каждый альбом должен быть помещен в "суперобложку" с панорамой Невы и видом на стрелку Васильевского острова. 

Цена на это издание в Санкт-Петербургском Доме Книги составляет 7 тысяч рублей, но на некоторых площадках приобрести фотоальбом можно и за меньшие деньги. Цены на него начинаются от 5,6 тысяч рублей. 

Заявки от потенциальных поставщиков будут принимать до 27 октября. 

Накануне Заксобрание разместило извещение о поставке 500 игрушечных тигров. За зверей из искусственного меха парламент готов отдать почти полмиллиона рублей. 

Константин Леньков


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