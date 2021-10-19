Вице-премьер Голикова предложила сделать нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября

Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания координационного совета по борьбе с коронавирусом предложила объявить в России дни с 30 октября по 7 ноября включительно нерабочими.

"Предлагается обратиться к президенту Российской Федерации и ввести на всей территории РФ с 30 октября 2021 по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни", — сказала Голикова.

Для ряда регионов Голикова предложила предусмотреть нерабочие дни с 23 октября. Также Голикова предложила перевести не привитых от коронавируса граждан старше 60 лет на удаленный режим работы на срок до четырех недель и допускать на некоторые объекты граждан только с QR-кодом о вакцинации или перенесенном заболевании.

Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал идею с введением нерабочих дней. Этот вопрос может быть поднят завтра, 20 октября, на встрече президента Владимира Путина с членами правительства.

В любом случае россиян ждала трехдневная рабочая неделя из-за Дня народного единства 4 ноября. Рабочими должны быть дни с 1 по 3 чило включительно, на пятницу, 5 ноября, перенесут выходной день 2 января 2022 года, который выпадет на субботу.

Заболеваемость COVID-19 в России бьет рекорды в последнюю неделю. Штаб в последние дни отчитывается о 33–34 тысячах новых случаев заболевания ежедневно, за сутки, по официальным данным, умирает порядка тысячи пациентов с коронавирусом.

фото: kremlin.ru