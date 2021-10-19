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Новости 11:39

Новый антирекорд: В России зафиксировали 1 015 смертей от COVID-19 за сутки

фото ЗакС политика Новый антирекорд: В России зафиксировали 1 015 смертей от COVID-19 за сутки

В России за последние сутки зафиксировано 1 015 летальных исходов от коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Это наибольшее число зарегистрированных смертей от COVID-19 за время эпидемии в России. Этот максимум обновлялся не менее пяти раз за последнюю неделю. По официальным данным, на 19 октября от коронавируса умерли 225 325 россиян.

За минувшие сутки выявлено 33 740 новых случаев заражения коронавирусом. Нарастающим итогом с марта 2020 года выявлено 8 060 752 случая заболевания.

В Петербурге заболели еще 3 220 человек, заболеваемость продолжает расти. В Москве, где наибольшее число переболевших коронавирусом за время эпидемии, зарегистрировали еще 5 700 случаев COVID-19. В Подмосковье — 2 955: это рекордное значение для региона.


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