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Новости 19 октября, 19:30

За сутки запись на вакцинацию от COVID-19 в Петербурге выросла втрое

фото ЗакС политика За сутки запись на вакцинацию от COVID-19 в Петербурге выросла втрое

Решение Смольного о постепенном введении QR-кодов в ноябре, обнародованное накануне, подтолкнуло петербуржцев к активной записи на вакцинацию. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Так, всего за один день 19 октября число звонков на специальный номер 122 выросло в три раза. Кроме того, уже в ночь на 19 октября, в частности, трудно было найти свободный электронный номерок на ближайшие две недели жителям Выборгского района.

Специалисты комздрава признались, что общая нагрузка на пункты вакцинации, которых в городе насчитывается 174, после внесения коррективов в "коронавирусное" постановление № 121 резко выросла в два раза.

Напомним, что с 1 декабря петербуржцам без QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или медотвод от нее, будет закрыт вход в большинство общественных мест. Подробнее о проблеме читайте в материале ЗАКС.Ру.


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