Новая жизнь по QR-кодам

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Последние изменения в постановление об антикоронавирусных мерах обязывают организации не пускать к себе людей без QR-кода о прохождении полного курса вакцинации или о перенесенном заболевании. Куда теперь будут пускать с кодами и как их получить - в материале ЗАКС.Ру.

Коды и справки

Для посещения мероприятий или организаций совершеннолетним людям надо либо иметь QR-код о прохождении вакцинации, либо QR-код о перенесенном менее чем полгода назад коронавирусе, либо справку о медотводе от прививки. Последнюю надо получить у врачебной комиссии в том медицинском учреждении, где человек лечится от своего заболевания, которое не позволяет вакцинироваться. Граждан других стран будут допускать на мероприятия и в организации просто со справкой о прохождении вакцинации.

QR-коды выдают в приложении "Госуслуги". После вакцинации справка вместе с кодом автоматически появится в приложении - придет уведомление. Если человек не был зарегистрирован на портале до прививки, то это можно сделать после - справка придет автоматически. Если не пришла, значит, надо обратиться в место проведения вакцинации и попросить направить данные на портал.

Тем, у кого нет смартфона, куда можно установить приложение для получения QR-кода о вакцинации, следует обратиться в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Связаться с пресс-службой МФЦ ЗАКС.Ру не удалось, но порядок получения кода объяснила оператор горячей линии.

Она сообщила, что гражданин может обратиться в МФЦ для регистрации на портале "Госуслуги". Для этого необязательно заранее записываться - можно подождать в живой очереди. После регистрации человека отправят к компьютеру самообслуживания в самом МФЦ.

- Человек туда приходит без всякой предварительной записи. Вообще нет функциональной обязанности сотрудников помогать, но, естественно, они помогают, если приходят пожилые люди, если нет толпы у ресепшена. Они помогают в этой зоне самообслуживания на компьютере найти этот сертификат и распечатать, - рассказала оператор.

По ее словам, такие компьютеры самообслуживания есть в каждом районе, но не во всех МФЦ. Сам оператор не может распечатать сертификат о вакцинации - у него нет доступа к интернету, уточнила собеседница ЗАКС.Ру.

Несовершеннолетним никакие бумажки для посещения организаций и мероприятий не нужны. Но с 1 ноября организованные группы людей, которым еще не исполнилось 18 лет, не будут пускать в музеи, выставочные залы, театры, кинотеатры, цирки и концертные залы.

QR-коды и справки пригодятся желающим попасть в музеи и выставочные залы с 15 ноября. С этого же дня аналогичные требования на посещение фитнес-залов, плавательных бассейнов и других спортивно-физкультурных организаций.

QR-код или справка о медотводе с 15 ноября нужна для гостей торжественной регистрации брака. Самим новобрачным никакие бумажки и коды не нужны. На регистрации брака все еще может присутствовать не более 40 человек, не считая сотрудников ЗАГСа.

С 15 ноября справка о медотводе или QR-код нужны для прохода в театр, кинотеатр, цирк и концертный зал. В другие досуговые и развлекательные организации с 15 ноября тоже просто так не пройдешь - придется показать QR-код или справку.

С 1 декабря QR-код или медотвод требуются для размещения в домах отдыха.

С началом зимы код или справка о медицинском отводе нужны и для посещения организаций общественного питания. Это не касается обслуживания навынос, доставки еды, на предприятиях и в номерах гостиниц. Открыты для всех будут и точки общепита на вокзалах и в аэропортах. Требование с кодами и справками не касается услуг по питанию на предприятиях, которые посещают только сотрудники этих организаций.

Не получится попасть без QR-код или справки в магазины. Исключение сделано только для продуктовых точек, аптек, автомобильных заправок и "объектов розничной торговли, не имеющих торгового зала". Также пройти без кодов и справок можно в организации, которые продают только предметы первой необходимости. Такие предметы перечислены в специальном распоряжении правительства России: антисептики, санитарно-гигиенические маски, салфетки, мыло, зубные пасты и щетки, туалетная бумага, гигиенические прокладки, спички, свечи и другое.

Проверять QR-код или справку организации должны самостоятельно, уточнили в администрации Петербурга. Там же сообщили, что в ближайшее время подготовят памятку по вопросу.

Возраст и вакцинация

В новом варианте постановления отменяется обязательная вакцинация сотрудников ряда организаций. Эта норма была введена еще летом 2021 года. Однако 12 октября главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова подписала постановление об обязательной вакцинации работников ряда сфер.

В документе речь идет об организациях здравоохранения, образования, социального обслуживания, общественного питания и курьерской доставки, гостиничной отрасли, салонов красоты, транспорта общего пользования, такси, музеев, театров и других. Привиться от коронавируса обязаны и работники органов государственной власти, их подведомственных учреждений и государственные и муниципальные служащие, сказано в документе. В постановлении уточняется, что вакцинироваться должны не менее 80% сотрудников до 15 ноября первым компонентом, до 15 декабря - вторым.

В постановлении правительства Петербурга как раз есть ссылка на документ Башкетовой. Там указано, что перечисленные в бумаге главного санитарного врача организации должны выполнить пункт о вакцинации не менее 80% сотрудников.

Ранее введенные правила о ношении масок в общественных местах продлили до 28 ноября. До этого же срока компании должны перевести на удаленку людей с хроническими заболеваниями и тех, кто старше 60 лет, хотя ранее это касалось только сотрудников старше 65 лет. Не относится это только к тем работникам, чье нахождение на месте критически важно для функционирования организации. Также на удаленку могут не уходить люди, которые переболели коронавирусом менее полугода назад, вакцинированы или имеют медотвод от прививки.

Правительство Петербурга рекомендует работодателям отправить на удаленку не менее 30% сотрудников, не считая тех, кто старше 60 лет и имеет хронические заболевания. Это желательно сделать с 1 по 3 ноября. Так же поступить должны и органы государственной власти Петербурга.

До 60 лет снижен возраст в пункте с рекомендацией носить медицинские маски, а также соблюдать самоизоляцию и дистанцию в общественных местах. Действие этой рекомендации продлено до 28 ноября.

До 25 ноября индивидуальным предпринимателям и организациям необходимо актуализировать данные по работающим дистанционно сотрудникам. Эти сведения требуется направить в Центр развития и поддержки предпринимательства.

Изменения в постановлении коснулись также количества человек на спортивных, культурных и других досуговых мероприятиях. Теперь максимальное количество их посетителей - 40 человек вместо 75. Исполнительные органы власти с 20 октября могут проводить общественные мероприятия с физическим присутствием людей только по поручению главы города.

Следить за соблюдением всех перечисленных правил планируют очень строго. В самом антикоронавирусном постановлении теперь прописано, что руководители исполнительных органов власти несут персональную ответственность за обеспечение выполнения указанных требований.

София Саттарова