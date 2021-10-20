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Новости 9:35

Для выявления "безмасочников" от московских ТЦ требуют подключить камеры к городской системе видеонаблюдения

фото ЗакС политика Для выявления "безмасочников" от московских ТЦ требуют подключить камеры к городской системе видеонаблюдения

Чиновники из столичной мэрии требуют от администраций торговых центров, чтобы те подключили камеры, расположенные возле входа и выхода, к общегородской системе видеонаблюдения, передает "Коммерсант". Объясняется это заботой о здоровье граждан, а именно стремлением отслеживать нарушителей антиковидных правил, не носящих маски в местах скопления людей.

По словам собеседника издания, присутствовавшего на тематическом совещании с участием чиновников, к видеокамерам в ТК и ТРЦ предъявляются технические требования: разрешение должно быть не меньше 720р, а частота кадров должна находиться в пределах 15-25 кадров в секунду. Ожидается, что к городской системе наблюдения подключат около 300 торговых центров, на входах которых висят обычно по 5-6 камер. Те объекты, на территории которых плохо следят за соблюдением масочного режима, мэрия планирует закрывать. 

Напомним, что 18 октября столичные чиновники заявили, что существенно усложнят жизнь тем, кто любит, находясь в транспорте, приспускать маски на подбородок. Днем позже систематические проверки корректности ношения масое анонсировали и в петербургском комитете по транспорту. Неприкрытые органы дыхания грозят пассажирам штрафом от 4 до 5 тысяч рублей.


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