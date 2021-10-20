Цивилев просит чиновников навести порядок с сетевыми проводами в парадных

Депутат-единоросс из петербургского Заксобрания Алексей Цивилев, собрав однотипные жалобы жителей, обратился к "хозяйственному" вице-губернатору Николаю Линченко. Суть описываемой им проблемы в том, что при проведении интернета представители компаний-провайдеров зачастую безответственно устанавливают оборудования. В результате на лестничных клетках беспорядочно болтаются незакрепленные провода, а щитки нередко остаются открытыми.

Явление, на которое жалуются жители, имеет и еще один аспект: когда пользователь меняет провайдера, то старые провода, как правило, некому демонтировать.

"Все это приводит к тому, что парадные превращаются в серверные с огромным количеством ненужных проводов и создают неухоженный вид", - резюмирует Цивилев.

У Линченко он просит, чтобы исполнительная власть повлияла на компании, прокладывающие интернет, и добилась от них укладки проводов в кабель-каналы и обязательного демонтажа старого оборудования.