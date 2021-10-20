Смольный рассмотрит вопрос о нерабочих днях из-за роста заболеваемости COVID-19

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев сообщил журналистам, что региональные власти рассмотрят вопрос о нерабочих днях в связи с повышенной заболеваемостью коронавирусом, пишет "Интерфакс".

"Петербург будет рассматривать, и губернатор примет решение", - заявил заместитель главы города.

Эргашев пообещал, что региональные власти полностью выполнят поручения президента и премьер-министра.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова предложила сделать нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Ее поддержал премьер-министр Михаил Мишустин. Ожидается, что президент Владимир Путин выскажется об этом предложении на совещании с членами правительства 20 октября.