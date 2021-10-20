Музей Бродского на полмесяца сделает бесплатным вход для гостей с QR-кодами

Для того, чтобы дополнительно стимулировать петербуржцев к прохождению вакцинации от коронавируса, администрация музея "Полторы комнаты", посвященного жизни и творчеству Иосифа Бродского, на две недели сделает вход бесплатным. Акция продлится с 15 по 30 ноября и будет действовать только в отношении граждан, располагающих QR-кодом.

"Мы всецело поддерживаем необходимость делать прививки от COVID-19 – сейчас это единственный способ бороться с вирусом", - говорится на странице музея в Instagram.

Билеты на экскурсию, как и раньше, оформляются на сайте заблаговременно, запись на бесплатные экскурсии начнется 1 ноября. На несовершеннолетних акция не распространяется.

Напомним, что вечером 18 октября Смольный утвердил коррективы в "коронавирусное" постановление № 121: в течение ноября постепенно доступ почти во все общественные места будет ограничиваться. К декабрю необходимым пропуском в театры, музеи, предприятия общепита и иные заведения будут служить QR-коды, подтверждающие иммунитет от коронавируса или же противопоказание к вакцинации.

фото: Другой Питер / Instagram