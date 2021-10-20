Путин подписал указ об установлении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября

Президент Владимир Путин подписал указ о введении режима нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября, сообщает пресс-служба Кремля.

"В целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), укрепления здоровья граждан Российской Федерации <...> постановляю установить с 30 октября по 7 ноября 2021 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы", – говорится в тексте приказа.

Путин одобрил идею сделать эти дни нерабочими на совещании с членами правительства 20 октября. Также в Смольном заявили о готовности рассмотреть вопрос о нерабочих днях и выполнить все поручения федеральных властей.

фото: пресс-служба Кремля