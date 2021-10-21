МВД объявило Любовь Соболь в розыск

МВД объявило в розыск сторонницу оппозиционера Алексея Навального Любовь Соболь, передает "Интерфакс".

Карточка Соболь появилась в базе разыскиваемых лиц МВД. В ней говорится, что Соболь разыскивается по статье Уголовного кодекса.

В начале августа Преображенский суд Москвы назначил Соболь полтора года ограничения свободы по "санитарному делу". По версии следствия, оппозиционеры, организовавшие несогласованную акцию 23 января в поддержку арестованного Алексея Навального, создали угрозу массового заражения граждан коронавирусом.

В конце сентября Следственный комитет возбудил в отношении Соболь, Навального и других оппозиционеров дело по ч. 1, 2 ст. 282. 1 УК РФ (руководство экстремистским сообществом и участие в нем). Оно касается создания ФБК* и штабов Навального*. Также в отношении Навального и его сторонников расследуются дела по ч. 2 ст. 239 УК РФ (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан), ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности), ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность), ч. 1 ст. 280 УК РФ (призывы к экстремистской деятельности).