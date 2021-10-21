Минпросвещения планирует объявить каникулы в школах с 30 октября по 7 ноября

В российских школах будут объявлены каникулы с 30 октября по 7 ноября включительно, заявили в Минпросвещения, передает ТАСС со ссылкой на представителей ведомства. Осенние каникулы школьников в 2021 году по плану были назначены на 27-31 октября для школ, в которых дети обучаются по четвертям.

Напомним, ранее президент Владимир Путин подписал указ о введении режима нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября. Это было сделано на фоне роста заболеваемости коронавирусом в России. Россиян в любом случае ждала трехдневная рабочая неделя из-за Дня народного единства 4 ноября.

Заболеваемость COVID-19 в России бьет рекорды в последние недели. Штаб отчитывается о 33–34 тысячах новых случаев заболевания ежедневно, за сутки, по официальным данным, умирает порядка тысячи пациентов с коронавирусом.