Виктор Сысоев вернулся в ЗакС Петербурга в качестве помощника депутата Яковлева

Бывший депутат Заксобрания Петербурга от ЛДПР Виктор Сысоев вернулся в Мариинский дворец на работу в качестве помощника депутата Максима Яковлева, передает "Фонтанка.ру".

По словам представителей ЛДПР, Сысоев будет помогать Яковлеву в "общих вопросах".

Сысоев был депутатом шестого созыва Заксобрания, причем самым юным: в 2016 году он избрался, когда ему был 21 год. Он - сын депутата от "Единой России" Любови Егоровой. В политику Сысоев пришел из футбола: раньше он был защитником петербургского "Динамо".

Сысоев в первом же интервью в 2016 году заявил, что в ЗакСе намерен заниматься "ничем", но в дальнейшем никаких внезапных заявлений не делал и вообще был не слишком заметен.