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Новости 15:29

Возле администрации президента прошли пикеты против пыток в колониях

фото ЗакС политика Возле администрации президента прошли пикеты против пыток в колониях

Активисты "Левого фронта" провели несколько одиночных пикетов у государственных учреждений столицы: у стен администрации президента и возле главного здания ФСИН. Протестующие посвятили акцию своему несогласию с пытками в пенитенциарных учреждениях, о которых нынешней осенью все больше и больше узнает широкая публика благодаря деятельности проекта Gulagu.net.

Плакаты демонстрантов содержали надписи: "Пытки в тюрьмах – позор властей!", "Прекратить беспредел в системе ФСИН!", "Требуем широкую амнистию!", "Нужна реформа системы ФСИН!".

Помимо комплексной реформы ведомства (включающей в себя превращение его из силового в гражданское), активисты выступают за модернизацию тюремной инфраструктуры и облегчение доступа заключенных к качественной медицинской помощи. В скором времени свои предложения они направят депутатам из думской фракции КПРФ.

Напомним, что с начала ноября правозащитный проект Gulagu.net, в распоряжении которого оказался архив записей с видеорегистраторов в российских колониях, стал по частям выкладывать его в интернет. Многочисленные ролики представляют собой шокирующий контент: заключенных привязывают, топчут и насилуют. СК возбудил несколько уголовных дел в связи с запечатленными на видео пытками, тогда как единороссы в Госдуме заблокировали инициативу комммунистов, захотевших провести парламентское расследование обстоятельств пыток.

фото: "Левый фронт"


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