Количество муниципалитетов Петербурга, отказавшихся от дотаций в пользу НДФЛ, сократится вдвое

Только 13 муниципальных образований Петербурга согласились в 2022 году заменить часть дотаций городской казны на выравнивание бюджетной обеспеченности на дополнительный процент от налога на доходы физических лиц, собираемого на территориях МО. Об этом начальник отдела по работе с местными бюджетами комитета финансов Максим Тарасов заявил 21 октября на заседании комиссии ЗакСа по устройству государственной власти.

- В 2021 году таких муниципальных образований было 27, - отметил Тарасов.

В ответ на вопрос депутатов, почему число снизилось, чиновник предположил, что муниципалитеты выбирают более предсказуемые варианты.

- Дотация - понятная и конкретная сумма. Выше нее ничего не будет, но в ней можно быть уверенным. Если принимается решение о замене на НДФЛ, то здесь можно выиграть, а можно проиграть, - объяснил Тарасов.

Всего получателями дотаций на выравнивание станут 110 муниципалитетов - все, кроме Дворцового округа. Согласно приложению к проекту закона о бюджете Петербурга на 2022 год, наибольшие дотации получат город Петергоф (324 млн рублей), город Колпино (249,8 млн), город Пушкин (229,4 млн) поселок Парголово (226,2 млн), город Сестрорецк (214,7 млн). Наименьшую - Адмиралтейский округ (17 млн)

Напомним, с начала 2021 года изменился принцип формирования бюджетов муниципалитетов Петербурга. Их доходную часть стали составлять 0,3% собранного НДФЛ и дотации городской казны на выравнивание. При этом от части дотации можно отказаться в пользу дополнительного процента дохода от НДФЛ. Муниципальная реформа вызвала недовольство во многих органах местного самоуправления, особенно - в центральных районах города. Их представители просили сохранить систему, при которой собственные налоговые поступления остаются основным источником доходов. Кроме того, звучали предложения оставить возможность пополнять местную казну за счет административных штрафов, собираемых на территориях.

О штрафах у представителя комфина спросил депутат ЗакСа и председатель Совета муниципальных образований Петербурга Всеволод Беликов. Тарасов ответил, что такого решения принято не было.

Сергей Еремеев