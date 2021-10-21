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Новости 16:58

Милонов предложил главе Минздрава ввести регулярные психологические тесты в школах

фото ЗакС политика Милонов предложил главе Минздрава ввести регулярные психологические тесты в школах

Петербургский депутат Госдумы Виталий Милонов отправил официальное письмо министру здравоохранения Михаилу Мурашко, в котором он выражает тревогу относительно психологического климата в отечественных школах и предлагает сделать обязательным регулярное психологическое тестирование учеников.

"Надо признаться, что механизм психологического и психиатрического мониторинга в учебных заведениях России налажен достаточно слабо. Учебные заведения силовых и специальных служб относятся к психологическому отбору достаточно серьёзно, а вот учебные заведения гражданской и общей направленности часто пренебрегают подобной профилактикой", - приводит выдержки из письма RT.

По оценке Милонова, проводить специализированные беседы со всеми без исключения школьниками следует два-три раза в год. Это, считает он, способно уберечь учащихся с нестабильной психикой или оказавшихся в сложной ситуации от "совершения самой страшной ошибки в своей жизни".

Отметим, что в последние месяцы россияне все чаще слышат об угрозах школьных шутингов. Явление стало более распространенным после трагических событий в Казани и Перми, где вооруженные одиночки расправились с десятками людей, находившихся в учебном заведении. Сегодня, 21 октября, после сообщения об угрозе нападения усилили охрану Павловской гимназии № 209 в Петербурге.


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