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Новости 21 октября, 20:31

За неделю суточное число инъекций от коронавируса в Петербурге выросло вдвое

фото ЗакС политика За неделю суточное число инъекций от коронавируса в Петербурге выросло вдвое

Комитет Смольного по здравоохранению представил свежие статистические данные о вакцинации петербуржцев с разбивкой по последним дням. 

"За минувшую среду в городе привито первым компонентом вакцины 16 503 человека. Вместе с повторной вакцинацией выполнено 22 270 инъекций", - рапортовали чиновники.

По итогам вторника 19 октября они насчитали 19 132 инъекции, что, в свою очередь, превышает показатель прошлого вторника в два раза.

По всей видимости, спрос на прививку качественно вырос после решения городского правительства о постепенном введении обязательных QR-кодов для посещения общественных мест, которое приняли вечером 18 октября. Как только требование QR-кодов утвердили, в городе резко выросло число записывающихся на вакцинацию: за одни только первые сутки этот показатель вырос втрое.


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