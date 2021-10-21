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Новости 21 октября, 20:58

Приставы получили материалы суда для взыскания с Facebook еще 17 млн рублей

фото ЗакС политика Приставы получили материалы суда для взыскания с Facebook еще 17 млн рублей

Суд в Москве передал службе судебных приставов материалы, позволяющие в принудительном порядке взыскать с Facebook очередные 17 млн рублей штрафов, передает "Интерфакс". В свою очередь, администрация соцсети уведомила российские органы власти о технических сбоях, не позволяющих в срок оплатить задолженность, и попросила об отсрочке. Решение о предоставлении отсроки суд примет 25 октября.

Ранее в октябре Роскомнадзор пригрозил Facebook взысканием оборотного штрафа в размере 5-10% от годовой выручки компании в наказание за систематическое неисполнение решений российских судов.

Отметим, что финансовое давление на зарубежные соцсети продолжается с начала года. Общая сумма штрафов Facebook к 14 сентября превысила 90 млн, Twitter – около 60 млн, Telegram – примерно 40 млн рублей.

Россия - мировой "чемпион" по числу запросов с требованием удалить тот или иной запрещенный контент в Twitter, Facebook и Google. Прежде всего российские органы власти стремятся к удалению информации о несогласованных акциях протеста, оказавшихся в начале 2021 года неожиданно для многих всероссийскими и массовыми.


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