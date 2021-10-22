В Ленобласти и других регионах СЗФО массово отключилось электричество из-за непогоды

В Ленинградской, Новгородской, Псковской областях зафиксированы массовые отключения электроэнергии из-за шторма, заявил замминистра энергетики Евгений Грабчак.

По словам Грабчака, без электричества остаются более шести тысяч человек. Продолжаются аварийно-восстановительные работы, в которых задействованы более 90 бригад.

Грабчак сообщил, что энергетики Центрального, Северо-Западного и Уральского федеральных округов переведены в повышенный режим готовности. Он предупредил, что возможны перебои с электричеством из-за непогоды в Калининградской, Тверской, Челябинской, Свердловской областях. По его словам, Минэнерго держит ситуацию с восстановлением на контроле.

Шторм обрушился на европейскую часть России, в том числе на Петербург, 21–22 октября. В Петербурге пришлось закрыть дамбу из-за угрозы наводнения, уровень воды в Неве значительно поднялся. Штормовой ветер повалил 37 деревьев, из них половину — в Пушкинском районе.