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Новости 15:05

Штормовой ветер снес зубец с Кремлевской стены

фото ЗакС политика Штормовой ветер снес зубец с Кремлевской стены

Пришедший в европейскую часть России штормовой ветер оказался столь сильным, что повредил стену московского Кремля. На видеозаписи, сделанной пользователями соцсетей, которые проходили мимо, запечатлено обрушение фрагмента стены - одного из ее многочисленных зубцов.

Как сообщил в своем Telegram-канале главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, ссылающийся на Федеральную службу охраны, в результате инцидента никто не пострадал.

"Товарищ Кремль, у вас зубец отклеился", - пошутил в своем Telegram-канале политолог Станислав Белковский.

Отметим, что, в свою очередь, в Петербурге к середине дня пришедший вместе с атлантическим циклоном шторм успел повалить около сорока деревьев и ограждения в юго-западной части города.


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