Шторм помешал съемкам фильма Германа-младшего, обрушив декорации

Бушующий на Северо-Западе штормовой ветер нарушил планы съемочной группы режиссера Алексея Германа-младшего, чей рабочий день 22 октября проходит в Ленобласти. Примечательно, что картина носит название "Воздух".

"Утро, шторм, обрушение декораций, был шквал ночью", - написал режиссер на своей странице в Facebook.

Сегодняшние съемки для "Ленфильма" оказались полностью сорваны, но ожидается, что уже 23 октября работа над фильмом на местности возобновится, рассказал Герман ТАСС. В военной драме о событиях 1940-х годов задействованы, в частности, такие актеры, как Елена Лядова, Сергей Безруков, Аглая Тарасова.

Отметим, что к середине дня шторм снес около сорока деревьев в Петербурге и несколько элементов благоустройства.

фото: Алексей Герман / Facebook