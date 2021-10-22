ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 19:14

В семи районах Ленобласти QR-коды введут на полмесяца раньше, чем планировалось

фото ЗакС политика В семи районах Ленобласти QR-коды введут на полмесяца раньше, чем планировалось

Правительство Ленобласти внесло коррективы в "коронавирусное" постановление, по которому ранее введение обязательных QR-кодов в общественных местах назначалось на 15 ноября. С учетом неблагоприятной эпидемиологической обстановки чиновники передвинули эти сроки для так называемой "красной зоны" (Бокситогорский, Гатчинский, Тихвинский, Сланцевский, Всеволожский, Киришский районы и Сосновый Бор).

На ее территории пускать только при наличии QR-кодов в ночные клубы, дискотеки, кинотеатры, театры и концертные организации, передвижные цирки шапито, гостиницы, бассейны и спортивные организации начнут уже с 30 октября. К списку заведений и учреждений добавились также музеи.

Для жителей области старше 65 лет, не имеющих QR-кода, который подтверждает вакцинацию или медотвод от нее, с 30 октября устанавливается режим самоизоляции. Исключение составляют также те пенсионеры, кто переболел коронавирусом менее полугода назад.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости22 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама